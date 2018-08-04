2018-08-04T20:25:32+03:00
Общество

Сразу три золотых медали привезли нижегородки с чемпионата мира по сумо

Сборная команда России заняла первое общекомандное место в первенстве
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сразу три золотых медали привезли нижегородки с чемпионата мира по сумо.Сразу три золотых медали привезли нижегородки с чемпионата мира по сумо.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Нижегородские девушки не только самые красивые, но и самые сильные. Это лишний раз доказали участницы чемпионата мира по сумо, проходившего на днях в Тайвани.

- Во время соревнований нижегородка Анна Александрова завоевала одну золотую медаль в весовой категории до 80 кг, а вторую – в командных соревнованиях, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области. – А вот другая нижегородка Екатерина Гордеева получила золотую медаль в командных соревнованиях. Теперь она уже трехкратная чемпионка мира.

Кстати, в этих соревнованиях участвовали спортсмены из сорока стран мира. Однако именно российская сборная заняла первое общекомандное место. В ее «копилке» семь золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль. И вклад нижегородок в такую победу трудно переоценить.

- Благодаря нашим совместным усилиям российские и нижегородские спортсмены добьются новых побед, - отметил почетный президент Федерации сумо России Геннадий Калеткин.

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