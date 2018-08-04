Экстренное предупреждение: Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области

4 Авг. 15:56 2018-08-04T16:01:09+03:00

В связи с этим в регионе вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций

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В Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа ожидаются грозы и ливни. Такая погода в регионе сохранится до конца дня и вечером 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, в связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, а также затруднениями в работе всех видов транспорта и локальными подтоплениями из-за замусоривания ливневых стоков.

Также возможны происшествия с участием маломерных судов и активизация оползневых процессов. Кроме того, возможно поражение разрядами молнии объектов электроэнергетики и хранилищ ГСМ, не оборудованных громоотводом.

БДИ!

В связи с экстренным предупреждением ГУ МЧС России по Нижегородской области просит горожан:

• Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.

• Управляя транспортным средством, соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничьте скорость, исключите резкие торможения.

• Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями, держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

• Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде и мотоцикле.

• Во время грозы держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов.