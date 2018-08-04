2018-08-04T16:01:09+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области

В связи с этим в регионе вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области.Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа ожидаются грозы и ливни. Такая погода в регионе сохранится до конца дня и вечером 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, в связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, а также затруднениями в работе всех видов транспорта и локальными подтоплениями из-за замусоривания ливневых стоков.

Также возможны происшествия с участием маломерных судов и активизация оползневых процессов. Кроме того, возможно поражение разрядами молнии объектов электроэнергетики и хранилищ ГСМ, не оборудованных громоотводом.

БДИ!

В связи с экстренным предупреждением ГУ МЧС России по Нижегородской области просит горожан:

• Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.

• Управляя транспортным средством, соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничьте скорость, исключите резкие торможения.

• Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями, держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

• Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде и мотоцикле.

• Во время грозы держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Новости 24
ФК «Нижний Новгород» обыграл ФК «Чертаново»
В Нижегородской области пропала 66-летняя Ирина Свирид
77 домоуправляющих компаний в Нижегородской области лишены лицензий
В Нижнем Новгороде пройдет первый в России фестиваль web-сериалов
В Нижегородской области начинают принимать заявления на участие в ЕГЭ в сентябре
В Нижегородской области подешевели яйца, морковь и картофель
В Нижнем Новгороде завершился ремонт четырех участков дорог
Площадка для буккроссинга откроется в парке имени Пушкина
Дмитрий Черышев проведет мастер-класс для юных футболистов Арзамаса
Школьные базары открылись в Нижнем Новгороде
В Городце у директора ДУКа арестовали дом и земельный участок стоимостью 10 миллионов рублей
Владимир Панов назвал ложью информацию о дорогих подарках для чиновников
Марии Ложкаревой нет в больницах
В Нижегородскую область прибудет икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей