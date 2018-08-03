Мэрия Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Белинского
Нижегородская администрация подписала постановление об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Белинского. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.
Документ был подписан 1 августа. Речь идет об участке от площади Лядова до площади Сенной. Наружная реклама там будет заменена. Крупные вывески уберут, а остальные приведут в порядок и вывесят в правильном порядке.
Фото: администрация Нижнего Новгорода
Цель работ - упорядочить размещение конструкций и формировать полноценную архитектурно-художественную городскую среду. Согласно информации, «значительная часть конструкций устарела, либо они выполнены из некачественных материалов и установлены хаотично».
Авторы концепции считают, что многие вывески на домах по улице Белинского не соответствуют нормам. Претензий нет только к вывескам на оперном театре и бизнес-центре «Пушкинский».
Фото: администрация Нижнего Новгорода
Сроки, в которые будут проводиться работы, не указаны.
Фото: администрация Нижнего Новгорода