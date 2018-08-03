2018-08-03T15:14:38+03:00
Общество

Мэрия Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Белинского

Выявлены нарушения в размещении наружной рекламы [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: администрация Нижнего НовгородаФото: администрация Нижнего Новгорода
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Нижегородская администрация подписала постановление об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Белинского. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

Документ был подписан 1 августа. Речь идет об участке от площади Лядова до площади Сенной. Наружная реклама там будет заменена. Крупные вывески уберут, а остальные приведут в порядок и вывесят в правильном порядке.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Цель работ - упорядочить размещение конструкций и формировать полноценную архитектурно-художественную городскую среду. Согласно информации, «значительная часть конструкций устарела, либо они выполнены из некачественных материалов и установлены хаотично».

Авторы концепции считают, что многие вывески на домах по улице Белинского не соответствуют нормам. Претензий нет только к вывескам на оперном театре и бизнес-центре «Пушкинский».

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Сроки, в которые будут проводиться работы, не указаны.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

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