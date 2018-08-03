Винни, Ван Гог и Ваенга. Афиша культурных событий Нижнего

3 Авг. 10:00 2018-08-03T14:52:51+03:00

О том, как развлечь себя в выходные, на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM. Фото: СОЦСЕТИ

О том, как развлечь себя в выходные, на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

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Встреча повзрослевшего Кристофера Робина с медвежонком Винни, Джон Траволта и его дочь Элла Блю – криминальная семья, и юбилейный Кубок Губернатора. Следите за Афишей на радио “Комсомольская правда” 92.8 FM!

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