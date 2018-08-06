2018-08-06T17:55:07+03:00
Общество

Нижегородские офисные сотрудницы поборются за два миллиона рублей на конкурсе «Мисс Офис – 2018»

Кастинг пройдет 12 августа в 16:00 в ТРК Индиго Life
Светлана СТРОКАН
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В конкурсе может принять участие любая девушка от 18 до 30 лет, при условии, что работает в офисеВ конкурсе может принять участие любая девушка от 18 до 30 лет, при условии, что работает в офисеФото: Соцсети
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Кастинг для офисных сотрудниц на участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис - 2018» состоится в Нижнем Новгороде 12 августа в 16:00. Об этом сообщают организаторы.

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе в возрасте от 18 до 30 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Для этого им необходимо заполнить анкету на официальном сайте http://www.missoffice.ru/anketa.php до 10 августа.

После предварительного отбора лучших анкет девушек приглашают на открытый кастинг. Этот этап состязаний проводится в Москве и регионах в несколько подходов. По результатам интервью с членами оргкомитета выбирают дебютанток, чьи фотографии и анкеты будут размещены в галерее на сайте. По итогам зрительского голосования на сайте публикуют рейтинг участниц конкурса красоты.

- Участницы должны быть готовы к тому, что за две недели до шоу нужно будет пройти предварительную подготовку с хореографом, модельером и режиссером, - предупреждают организаторы.

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