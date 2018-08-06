2018-08-06T15:54:46+03:00
Происшествия

В Заволжье женщина сбросила бездомного кота с седьмого этажа

Очевидцы одобрили ужасный поступок «Нади-живодерки»
Анастасия НАЗАРОВА
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Двороый кот Капелька сломал ребра и переднюю лапкуДвороый кот Капелька сломал ребра и переднюю лапкуФото: СОЦСЕТИ
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Про «живодерку Надю» общественность узнала благодаря посту пользователя соцсети «Вконтакте», пожелавшему остаться анонимом. Рассказ о том, как местная жительница Заволжья выбросила из окна многоэтажки дворового кота, был опубликован 6 августа.

- Жители Заволжья, хочу, чтобы вы знали в лицо наших «героев», а точнее «героиню», - написал аноним. - Представляю вашему вниманию Надю-живодерку!

По словам анонима, это и есть "живодерка Надя" Фото: СОЦСЕТИ

По словам анонима, это и есть "живодерка Надя"Фото: СОЦСЕТИ

По словам автора поста, в июле женщина на глазах у десятка людей сбросила бездомное животное с седьмого этажа дома №40 по улице Пушкина. Бабушки, сидевшие около подъезда, почему-то одобрили необъяснимый поступок живодерки.

- Очнитесь, ведь в следующий раз на месте невинного животного может оказаться ваш ребенок, - взывает аноним. - Сама же Надя оправдывает свой поступок, говорит, что кот гонял других кошек и что он ничей, а бездомных нужно уничтожать, так как они разносят заразу!

В результате падения кот по кличке Капелька сломал пару ребер, правую переднюю лапу, выбил зубы и получил сотрясение мозга. К счастью, малыш оказался крепким и уже идет на поправку.

- Самое страшное позади. Но я беспокоюсь, как он будет жить дальше, ведь живодерка может опять причинить ему вред. Да и не только ему, но и другим дворовым кошками, живущим в нашем дворе, - переживает автор поста.

Благодаря неравнодушным людям животное идет на поправку Фото: СОЦСЕТИ

Благодаря неравнодушным людям животное идет на поправкуФото: СОЦСЕТИ

При этом, по его словам, у этой Надежды самой нет собственного жилья - «она его пропила, а в сороковушке снимает комнату».

- Она же тоже бездомная! - заключил аноним.

Под постом про нелегкую судьбу бездомных животных в Заволжье посыпались гневные комментарии в адрес живодерки.

- Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Почему в женщинах столько зла вместо сострадания и любви? Куда катимся? Страшно, - написала Елена Гусева.

- Бог все видит! Ей это воздастся, - считает Людмила Ковалева.

А вот Светлана Веселова предложила автору изобличительного поста забрать Капельку себе, а еще написать заявление на имя участкового.

- Он должен принять меры! - заявила Светлана Веселова.

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