В Краснооктябрьском районе пьяный водитель устроил жуткое ДТП: трое погибли, двое в больнице

СЕГОДНЯ 14:42 2018-08-06T14:42:40+03:00

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В Краснооктябрьском районе Нижегородской области столкнулись два автомобиля. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась рано утром 5 августа 2018 года. Около пяти часов на 105 километре автодороги Работки – Порецкое пьяный мужчина за рулем «вазовской» легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где въехал в KIA.

Сам водитель отечественного автомобиля и его пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка была госпитализирована с тяжелыми травмами. Она сейчас находится в коме.

Кроме того, от сильнейшего удара скончалась пассажирка иномарки. Водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ребер.

Ранее сообщалось, что 31 июля 2018 года в 13:00 на улице Родионова около торгового центра «Фантастика» водитель «Газели» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и въехал в «Тойоту», а затем в «Хендай». По словам очевидцев аварии, удар был настолько сильный, что у «Газели» отлетела дверь, через которую пассажиры попадают в салон.

В результате пострадали четыре человека: водитель и пассажир «Газели», а также водитель и пассажир «Тойоты».

Их всех госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами.