«Спилили замок и хотели собирать взносы с садоводов»: В СНТ «Окское» произошла попытка рейдерского захвата

СЕГОДНЯ 13:08 2018-08-06T13:13:28+03:00

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Размеренные будни жителей садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Окское» шли своим чередом. Ничто не предвещало беды. Утром 1 августа у председателя правления Владимира Бушуева зазвонил телефон. Сторож сообщил плохие новости: на территорию СНТ вероломно ворвались чужаки.

Десять крепких мужчин на пяти машинах приехали к садовому товариществу примерно около 10 часов утра. Они пытались прорваться в здание правления.

- Когда я приехал туда, замки уже были спилены, а в правлении находились сотрудники ЧОП. Позже приехала полиция. Я просил правоохранителей опечатать территорию, чтобы никто из посторонних не смог на нее попасть, однако мне ответили, что не имеют таких полномочий. А участковый вообще сказал, мол, разбирайтесь сами, - рассказал «Комсомолке» Владимир Бушуев.

В итоге садоводы написали коллективную жалобу в прокуратуру. Как только местные узнали, что такое творится, сразу пришли, чтобы восстановить справедливость.

- В воскресенье, 5 августа в 10:00, объявляем общий сбор на территории правления. Мы должны показать свою силу. Все кто против этого беспредела - приходите! Отстоим свои сады! Нормальные люди никогда не вломятся к тебе в дом, если даже у них есть какие- то документы. Такие споры решаются в суде, - написано на официальном сайте СНТ.

По словам Бушуева, в итоге вчера у правления собрались порядка 700 человек.

- Вы представляете? У нас в правлении архивы лежат, документы, личные дела садоводов. У нас там все! Даже расписания собраний, вся-вся информация. Все эти пять дней эти люди держали правление под контролем, не пускали нас туда, уничтожили несколько бумаг, - возмутился Бушуев.

В таком подвешенном состоянии пришлось жить до 5 августа. Только вчера ситуация разрешилась в лучшую сторону – незваные гости наконец-то покинули СНТ. Позже выяснилось, что в их планах было поселиться в правлении и собирать взносы с садоводов.

СНТ «Окское» было образовано в 1998 году из двух товариществ: «Окское» «Нижегородец». По словам Бушуева, чужаками были люди из того самого садового товарищества «Нижегородец», которые хотят восстановить свои права. Местные садоводы не раз жаловались на людей, которые ходили по их окрестностям и угрожали, что захватят правление и дома.

Всего на территории СНТ «Окское» находятся порядка двух тысяч домов, в каждом из которых живут целые семьи.