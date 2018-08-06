685 новых лифтов установили в Нижегородской области с первого января 2018 года

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-06T13:05:53+03:00

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Программу по замене лифтового оборудования в Нижегородской области выполнили на 70 процентов — с начала года установлены и приняты комиссией 685 лифтов: 146 - в области, и в 539 - Нижнем Новгороде.

Всего же в течение 2018 года предстоит установить около 1000 новых подъемников в 323 многоквартирных домах Нижнего Новгорода и других городов области. Общая сумма финансирования программы замены лифтового оборудования в 2018 году составит около 2 миллиардов рублей.

- Вопрос замены лифтов находится на особом контроле. Так как этот вид работ доставляет, пожалуй, наибольшие неудобства для жителей. Понимая это, мы внесли изменения в договор с подрядными компаниями и обязали их не отключать старый лифт, пока не будет поставлено новое оборудование с завода-изготовителя. Таким образом, мы сократим срок, когда лифт находится в нерабочем состоянии, ориентировочно на 30 дней, - заявил генеральный директор Фонда Геннадий Дурдаев.

Для удобства и повышения осведомленности жителей региона на странице Фонда в социальной сети ВКонтакте теперь публикуется информация с перечнем адресов, где комиссионные приемки лифтов уже состоялись — https://vk.com/public157726641.