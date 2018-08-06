Нижегородские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели студента от разряда молнии

СЕГОДНЯ 12:29 2018-08-06T12:42:54+03:00

17-летний подросток играл в футбол на стадионе во время дождя

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Нижегородские следователи организовали проведение доследственной проверки по факту гибели подростка от молнии во время игры в футбол на стадионе.

Как установили следователи — вход на стадион был свободным, а подросток обучался в одном из техникумов в Дзержинске.

- С целью установления окончательных причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете.

Напомним, днем четвертого августа в Дзержинске ребята играли в футбол на стадионе "Капролактамовец" на улице Строителей. Ближе к вечеру пошел дождь и разряд молнии попал в одного из игроков. 17-летний подросток скончался на месте.На стадион он пришел вместе со своим другом. К счастью, второй подросток остался жив – он доставлен с травмами в городскую больницу № 2.