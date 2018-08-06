За выходные выросло число экскурсий к 50-метровому карстовому провалу в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-06T12:06:12+03:00

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Вторую неделю в Нижегородской области только и разговоров, что и 50-метровом карстовом провале близ села Неледино в Шатковском районе. Слава об этой гигантской воронке облетела не только всю Нижегородскую область, но и всю страну. Чтобы сфотографироваться на фоне знаменитой «черной дыры», люди сюда приезжают даже из столицы. И это паломничество уже стало главной бедой для местных властей.

- Мы уже и дорогу перепахали, и предупреждающие аншлаги поставили, но люди все равно едут сюда со всех сторон, - рассказал главный специалист сектора ГО и ЧС администрации Шатковского района Владимир Лисов. – За выходные число экскурсий сюда только выросло. Хотя такая гигантская воронка само собой представляет опасность для всех любопытных зевак – того и гляди, туда кто-нибудь упадет.

Чтобы не доводить дело до беды, местные власти думали даже взорвать образовавшуюся воронку. Но не тут-то было – по словам геологов, взрыв может спровоцировать новые провалы.

- Из геологической службы нам прислали паспорт карстового провала. И единственная рекомендация, которая там прописана – это наблюдение, - предупредил Владимир Лисов. – На словах они пояснили, что взрывать нельзя, потому что есть опасность детонации почвы и появления новых провалов. Рядом, практически в ста метрах от нынешней воронки, имеются следы предыдущих провалов.

Тем не менее, риск обрушения есть и сейчас. По словам специалистов, за выходные по кромкам «черной дыры» пошли трещины.

- Слой дерна там держится на корнях травы, но сейчас он начал понемногу трескаться, - объясняет Владимир Лисов. – Теперь мы ждем дождей. Осадки начнут размывать края воронки, и тогда дерн обрушится.

Напомним, гигантский карстовый провал образовался на фермерском поле вблизи села Неледино вечером 22 июля. Его обнаружили местные грибники. Глубина воронки составляет 50 метров, а ее ширина – 32 метра. Ученые провели исследование образовавшегося провала и пришли к неутешительным выводам.

- Причины возникновения этой воронки кроются в геологическом строении здешних почв, - объяснила заместитель генерального директора по управлению проектами ООО «Противокарстовая и береговая защита» Анна Смирнова. - Здесь действительно очень много карста - неподалеку от нынешнего провала мы нашли воронки пятидесятилетней давности. Многие из них в диаметре достигают сорока, а в глубину - двадцати метров. Если посмотреть с высоты, то все они выстраиваются в одну линию и тянутся на много километров. В любой момент могут произойти новые провалы, и где это случится, предсказать невозможно.