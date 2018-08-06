Прогноз погоды на 6-10 августа в Нижнем Новгороде: лето продолжается!

СЕГОДНЯ 10:04 2018-08-06T10:05:56+03:00

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Август радует жителей Нижнего Новгорода прекрасной погодой. В ближайшие дни лето не отступит. Продолжаем радоваться солнцу, но не забываем про неожиданные сюрпризы в виде дождя.

Сегодня, 6 августа, в регионе будет жарко. Столбики термометра уже с самого утра показывают +26. Весь день будет облачно с прояснениями. В обеденные часы ожидается сильный ветер (до 5,5 метров в секунду). Ночью синоптики обещают до +18.

Во вторник, 7 августа, погода преподнесет нам дождь. Но он будет небольшой и лишь местами по области. Ветер стихнет, и на улице станет чуть прохладнее (до +23). Дождик будет идти вплоть до утра среды.

В середине рабочей недели, 8 августа, еще чуть похолодает. Температура воздуха днем составит +20 градусов. Небо будет облачное, но солнце все равно покажется. Снова будет дуть усиленный ветер со скоростью 4,6 метра в секунду.

В четверг осадков не предвидится. Столбики термометра будут показывать до +21 днем и до +14 ночью. В обеденное время прогнозируется пасмурная погода, а в ночное – ясная.

В пятницу, 10 августа, снова потеплеет До +25. Утром будет пасмурно, а потом погода разгуляется, к вечеру уже будет солнечно. Ночью тоже будет теплее (+19 градусов).

По прогнозам синоптиков, все выходные снова будет очень жарко (до +28). Будем надеяться, что лето нас не отпустит еще минимум недели две.