2018-08-03T19:54:26+03:00
Общество

В ЖК «Окский берег» в Нижегородской области может появиться электричка

Жители нового микрорайона, наконец, смогут добираться до города без проблем
Юлия ДАНЧЕНКО
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В ЖК «Окский берег» в Нижегородской области может появиться электричкаВ ЖК «Окский берег» в Нижегородской области может появиться электричкаФото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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В новом ЖК «Окский берег» в ближайшем будущем может появиться электричка, которая сильно облегчит передвижение жителей микрорайона, которые сегодня почти оторваны от Нижнего Новгорода.

С подобной инициативой выступил координатор группы "Дорожный контроль" Андрей Нестеренко.

- Проект подразумевает применение существующих исправных ж/д-сетей (РЖД) направления Нижний Новгород – поселок Кудьма для обустройства и запуска электрички, что позволит связать крупный массив жилья Богородского направления с транспортными развязками города (Московский вокзал - проспект Гагарина - Автозаводский район). Почему это реально? Ж/д сети существуют, находятся в работоспособном состоянии, подвижной состав варианта «Город» (4-вагонные современные электрички) - тоже в наличии. По существу, речь идет о создании новой платформы и нового маршрута. Актуальность проекта: качественно решается проблема пробок на въезде в город со стороны Арзамасской и Богородской трасс и загруженности проспекта Гагарина, создается здоровая конкуренция для "маршруточников", повышается работа РЖД в части городских пассажирских перевозок, а также создается элемент городского транспорта с возможностью применения городских видов проездных билетов и регуляции тарифов.

ЖК «Окский берег» построен относительно недавно в поселке Новинки Богородского района. Однако большинство жителей работают в Нижнем Новгороде, а вот добраться до областного центра непросто.

- Автобусов ходит мало, да и тех не дождаться, - жалуются жители ЖК «Окский берег».

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» обратилась в Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию и оказалось, что проект такой электрички уже существует.

- Сейчас идет процесс согласования с министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, - сказали в компании.

Так что у жителей ЖК «Окский берег» появилась надежда, что в обозримом будущем к ним будет ходить электричка, а значит добраться до Нижнего Новгорода будет намного проще.

- Будем ездить быстро и в объезд пробок на проспекте Гагарина, Богородской и Арзамасской трассах, - уже радуются жители ЖК "Окский берег".

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