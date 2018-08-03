2018-08-03T16:34:34+03:00
Общество

Парк имени И. П. Кулибина снова выглядит ухоженным и красивым

Компания МТС подарила нижегородцам кулибинский маршрут
Юлия ДАНЧЕНКО
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Компания МТС подарила нижегородцам кулибинский маршрут. Фото предоставлено компанией МТС.Компания МТС подарила нижегородцам кулибинский маршрут. Фото предоставлено компанией МТС.
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Парки, которых в Нижнем Новгороде очень мало, особенно дороги нижегородцам. И хочется, чтобы все они выглядели красивыми и ухоженными, чтобы можно было наслаждаться природой и свежим воздухом, даже находясь центре города. Компания МТС решила не ждать, пока это сделает кто-то другой, и сама провела работы по благоустройству в одном красивейших парков города - парке имени И. П. Кулибина. После чего прогулки в парке стали не только приятными, но познавательными. Недалеко от памятника Ивану Кулибину сотрудники МТС установили большие информационные стенды, где рассказывается об истории парка и о жизни знаменитого нижегородского изобретателя-самоучки, в честь которого и назван парк.

- Я каждый день гуляю здесь с ребенком, - рассказала «Комсомолке» молодая мама Наталья. - С коляской скучно просто так круги наматывать, а посидеть на скамейке не получается, чтобы книжку почитать, - ребенок сразу просыпается. Поэтому стенды с информацией о Кулибине стали просто находкой для меня: и коляску можно катать, и читать.

По признанию сотрудников компании МТС, им и самим очень нравится гулять в этом парке. Именно поэтому они предложили заняться его благоустройством.

- Мы с удовольствием поддержали инициативу наших сотрудников по благоустройству данной территории, - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков. - Я надеюсь, что нам удалось сделать маршруты в парке более интересными и познавательными не только для взрослых, но и для детей.

Поддержали инициативу МТС и в администрации Нижегородского района.

- Мы рады, что такие активные и ответственные компании, как МТС, работающие в Нижнем Новгороде, делают свой вклад в сохранение истории и культуры нашего города, - сказал первый заместитель главы администрации Нижегородского района Александр Вовненко. - Мы поддерживаем такие хорошие и добрые инициативы по развитию общественных пространств, которые помогают делать городскую жизнь комфортной и в то же время интересной для жителей.

Благоустройство парка имени И. П. Кулибина прошло в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Культурный код», который призван поддержать исторические и культурные ценности в разных городах России. Подобные акции пройдут в 17 регионах: Ульяновской области, в Республиках Чувашия, Мордовия, в республиках Северного Кавказа.

Сотрудники нижегородского отделения МТС уже не первый раз занимаются благоустройством парка имени И. П. Кулибина. Весной именно их силами был проведен субботник, и парк был полностью очищен от грязи и мусора, которые остались после схода снега.

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