2018-08-03T15:30:10+03:00
Общество

Восстановим город своими руками!

Эльвира ОСИПОВА
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20.08 - 10.09. Том Сойер Фест Нижний Новгород – твоя история в красках! Фото предоставлено организаторами Том Сойер Фест Нижний Новгород.20.08 - 10.09. Том Сойер Фест Нижний Новгород – твоя история в красках! Фото предоставлено организаторами Том Сойер Фест Нижний Новгород.
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В Нижнем Новгороде появилось отделение всероссийского движения «Том Сойер Фест», которое началось в 2015 году в Самаре и в дальнейшем получило государственную поддержку в соответствии c распоряжением Президента РA №68-рп от 05.04.2016, при участии Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».

"Том Сойер Фест" - это фестиваль восстановления исторической среды силами неравнодушных горожан - волонтеров. Это акция для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к делу, привести в порядок внешний вид города, обратить внимание жителей на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество. Нижний Новгород станет 23-м городом России, где жители начнут приводить в порядок свои исторические дома.

20.08 - 10.09. Том Сойер Фест Нижний Новгород – твоя история в красках! Фото предоставлено организаторами Том Сойер Фест Нижний Новгород.

20.08 - 10.09. Том Сойер Фест Нижний Новгород – твоя история в красках! Фото предоставлено организаторами Том Сойер Фест Нижний Новгород.

Улучшение вида исторического здания - это важный, но не главный эффект фестиваля. "Том Сойер Фест" меняет отношение людей к исторической среде, позволяет разглядеть в ней реальную ценность, дает горожанам возможность любить свой город не только на словах.

В Нижнем Новгороде быстро нашелся большой резной деревянный дом, который можно починить и раскрасить - это «Дом Скворцовой» на ул. Короленко, 18 в историческом квартале церкви Трех Святителей. Обследование специалистов показало, что есть все шансы восстановить его силами волонтеров. Теперь Короленко, 18 - официальный адрес фестиваля. Рабочий период фестиваля пройдет с 20 августа по 10 сентября, а 1 августа стартует его подготовительный этап, когда Организаторы ищут партнеров и волонтеров.

Контакты сокоординаторов «Том Сойер Фест - НН»:

+7 987 541 37 79 Юля Серебрякова, +7 910 146 35 47 Анна Давыдова, +7 930 803 03 30 Михаил Иванов, +79202549202 Ершова Нина

ВКонтате, facebook

tomsoierfest@yandex.ru

20.08 - 10.09. Том Сойер Фест Нижний Новгород – твоя история в красках!

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