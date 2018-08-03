Появилось видео поиска пропавшей нижегородки Марии Ложкаревой

3 Авг. 14:40 2018-08-03T16:44:03+03:00

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Военнослужащие бригады оперативного назначения (Росгвардия) прочесывают всю местность, где может находиться пропавшая 13-летняя Мария Ложкарева. Солдаты выстраиваются в шеренгу и идут сплошной линией. При таком осмотре пропустить что-то невозможно.

Есть у солдат и поддержка с воздуха. В поисках Марии Ложкаревой задействован вертолет Ка-226 Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Напомним, 13-летняя Мария Ложкарева пропала 1 августа в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Кстовского района. Около 19.00 девочка пошла кататься на велосипеде и не вернулась.

Поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» просит всех сохранить записи с видеорегистраторов за 1 августа, если вы проезжали по дороге между сел Толмачево и Запрудное, а также между сел Ляписи и Запрудное.

Также волонтеры просят сохранить записи камер видеонаблюдения на близлежащих домах и магазинах за 1 августа в районе сел Запрудное, Подлесово, Прокошево, Чернуха, Шелокша.