Ремонтные работы на Мызинском мосту завершены почти на 50%

СЕГОДНЯ 14:28 2018-08-03T14:29:11+03:00

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На Мызинском мосту в Нижнем новгороде начались работы по устройству гидроизоляционного слоя. Работы уже завершены почти на 50%. Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Александра Герасименко сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно информации, подрядчик увеличил темпы приемки бетона. К концу следующей неделе уже планируется приступить к устройству нижних слоев литого асфальтобетона.

- На сегодняшний день мы приближаемся уже к 50-процентной отметке по проведенным работам. Если говорить в целом по объему, то из 2,5 тысяч кубометров бетона, керамзитобетона и верхнего слоя бетона, уложили одну тысячу кубометров. Также поставили определенные задачи подрядчику по устройству гидроизоляции, чтобы выходил на 100 погонных метров в сутки», - сказал Герасименко.

На переправе уже идет наклейка гидроизоляции. После этого рабочие приступят к укладке нижних слоев из современного литого асфальтобетона на полимерных основах – два слоя по 4 сантиметра. Верхняя часть дороги будет сделана из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Гарантийный срок службы таких слоев составит не менее 5 лет.

Как заявил Герасименко, к 8 сентября планируется полностью закончить устройство нижних слоев асфальтобетона.

Работы будут поводиться ночью. Для этого организуют дополнительное освещение моста.

Напомним, с завтрашнего дня, 4 августа, движение по мосту будет ограничено для всех видов транспорта, кроме пассажирского и строительной техники, используемой для ремонта моста. По словам мэра Владимира Панова, это решение было принято по просьбе жителей, которые простаивают в пробках в общественном транспорте. Кстати, вся подготовительная работа с сотрудниками ГИБДД по этому вопросу уже проведена.

Ремонт Мызинского моста начался 9 июля 2018 года. Сейчас движение осуществляется по двум крайним полосам.