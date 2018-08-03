2018-08-03T13:40:40+03:00
Общество

Прогноз погоды на 4-5 августа в Нижнем Новгороде: жарко и дождливо

Температура воздуха составит 25-28 градусов тепла
Юлия ИСАЕВА
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Прогноз погоды на 4-5 августа в Нижнем НовгородеПрогноз погоды на 4-5 августа в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Эта неделя в Нижнем Новгороде и области была невероятно летней. В ближайшие выходные жара не отступит, но временами ожидаются дожди и переменная облачность. Так что легкую одежду пока убирать не стоит, но и зонт взять с собой не помешает.

Завтра, 4 августа, с самого утра синоптики прогнозируют небольшой дождь. Он будет идти в течение всего дня. К обеду ожидается +25 градусов, а ночью – до +19. Сильного ветра не будет (максимум 2,4 метра в секунду).

В воскресенье, 5 августа, дождей не будет. Столбики термометра поднимутся до +28, однако весь день будет облачно с прояснениями. Ветер усилится до 4 метров в секунду.

Как сообщают синоптики, на следующей неделе в Нижнем Новгороде будет прохладнее, а солнце надолго уйдет за тучи, поэтому советуем насладиться погодой в эти выходные.

Напомним, С 4 по 6 августа в большинстве районов Нижегородской области и в областном центре сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). В связи с погодой повышается вероятность возникновения ЧС, но они не поднимутся выше муниципального уровня. Региональное ГУ МЧС рекомендует нижегородцам быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности. Также запрещается жечь мусор на садовых участках и рядом с лесом.

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