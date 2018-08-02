Какие парки и скверы в Нижнем Новгороде начнут благоустраивать в этом году

2 Авг. 10:00 2018-08-02T15:44:09+03:00

Парки и скверы в Нижнем Новгороде начнут благоустраивать в этом году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

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Парки, скверы, пляжные зоны – семь мест отдыха нижегородцев ждет масштабное благоустройство, причем работы начнутся в этом году. Все их выбрали сами горожане в ходе рейтингового голосования, прошедшего в Нижнем Новгороде. Рассказали о том, что планируется сделать в сквере имени 1905 года, возле озер лесопарка Щелоковский хутор, в сквере на улице Прыгунова, а также обсудили с руководителем экологического центра «Дронт» Асхатом Каюмовым проект благоустройства парка «Дубки» в Ленинском районе.

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