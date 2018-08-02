«Основные проблемы возникнут ближе к сентябрю» - Мызинский мост полностью закроют для автомобилей

2 Авг. 10:00 2018-08-02T15:31:54+03:00

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С 4 августа движение по Мызинскому мосту будет ограничено для всех видов транспорта, кроме пассажирского и строительной техники. Учитывая, что ремонт переправы займет не один месяц, мы связались с УГИБДД по Нижегородской области, чтобы понять – а как нам всем теперь передвигаться по городу?...

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