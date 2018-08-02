Расплескалась синева: нижегородские десантники празднуют День ВДВ

2 Авг. 10:00 2018-08-02T15:29:04+03:00

О программе мероприятий в День ВДВ и выключенных фонтанах – в программе «Тема дня» на 92,8 FM. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О программе мероприятий и выключенных фонтанах – в программе «Тема дня» на 92,8 FM

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По традиции 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск России. В Нижнем Новгороде тоже запланирована праздничная программа. Об этом, а также о выключенных фонтанах и солдатских ВДВ-шных байках, рассказали в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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