2018-08-02T15:29:04+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Расплескалась синева: нижегородские десантники празднуют День ВДВ

О программе мероприятий и выключенных фонтанах – в программе «Тема дня» на 92,8 FM
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
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О программе мероприятий в День ВДВ и выключенных фонтанах – в программе «Тема дня» на 92,8 FM. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНО программе мероприятий в День ВДВ и выключенных фонтанах – в программе «Тема дня» на 92,8 FM. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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По традиции 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск России. В Нижнем Новгороде тоже запланирована праздничная программа. Об этом, а также о выключенных фонтанах и солдатских ВДВ-шных байках, рассказали в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Нижегородские десантники празднуют День ВДВ – программа, фонтаны, песни

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