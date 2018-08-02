2018-08-03T13:13:28+03:00
Общество

Урны, выставленные в Нижнем Новгороде для ЧМ-2018, убирают

Погрузчики увозят признаки цивилизации с нижегородских улиц
Юлия ДАНЧЕНКО
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Урны, выставленные в Нижнем Новгороде для ЧМ-2018, убираютУрны, выставленные в Нижнем Новгороде для ЧМ-2018, убираютФото: СОЦСЕТИ
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Месяц назад для нижегородцев стало неожиданностью появление множества урн желтого и зеленого цветов, которые стояли на каждом шагу по всему центру Нижнего Новгорода. Но вот закончился чемпионат мира по футболу, разобрали Фестиваль болельщиков, а вместе с ним с улиц стали пропадать и веселые урны, к которым нижегородцы уже успели привыкнуть.

- Впервые пропажу цветной парочки я заметила на Нижневолжской набережной, - рассказала «Комсомолке» Анастасия Сидорова. – Сначала их просто разлучили, отодвинув друг от друга на достаточно большое расстояние, а потом они и вовсе исчезли.

Пропали разноцветные мусорки и на других улицах Нижнего Новгорода. А недавно появилось и видео, которое объясняет таинственное исчезновение урн. Оказывается, их собирает большой погрузчик и увозит в неизвестном направлении.

А жаль, нижегородцы уже привыкли выкидывать мусор не себе под ноги, а нести в ближайшую урну.

Однако в комментариях под видео администрация Нижнего Новгорода ответила, что урны останутся в Нижнем Новгороде, но будут распределены по всему городу. Правда, никто из читателей «Комсомолки» пока не видел, чтобы они появились в новых местах.

Урны для раздельного сбора мусора вывозят с центральных улиц Нижнего Новгорода.

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