2018-08-03T13:13:28+03:00
Происшествия

В Нижегородской области солдат выстрелил в мужчину, гуляющего около военной части

Он не хотел покидать территорию эшелона
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области солдат выстрелил в мужчину, гуляющего около военной частиВ Нижегородской области солдат выстрелил в мужчину, гуляющего около военной частиФото: Александр КОЦ
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В Нижегородской области солдат-срочник ранил гуляющего рядом с военной частью мужчину. Пострадавший находится в больнице. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа Вооружённых Сил Российской Федерации.

Происшествие случилось утром в 6:30 2 августа 2018 года в военной части в Ильино в бригаде материально-технического обеспечения. Прежде, чем выстрелить в человека, часовой по охране транспорта сделал два предупредительных выстрела в воздух и в землю под ногами мужчины.

Однако пешеход отказался покинуть территорию, на которой находиться запрещено. После этого солдат выстрелил ему в ногу.

По информации, пострадавшего мужчину зовут Михаил Макеев. Сейчас он находится в больнице в Ильиногорске.

- Вероятно, по данному факту командирование войсковой части будет вести разбирательство, - пояснил собеседник «КП НН».

В самой части и больнице на телефонные звонки пока не отвечают. «Комсомолка» выясняет подробности случившегося.

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