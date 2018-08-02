В Нижегородской области солдат выстрелил в мужчину, гуляющего около военной части
В Нижегородской области солдат-срочник ранил гуляющего рядом с военной частью мужчину. Пострадавший находится в больнице. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа Вооружённых Сил Российской Федерации.
Происшествие случилось утром в 6:30 2 августа 2018 года в военной части в Ильино в бригаде материально-технического обеспечения. Прежде, чем выстрелить в человека, часовой по охране транспорта сделал два предупредительных выстрела в воздух и в землю под ногами мужчины.
Однако пешеход отказался покинуть территорию, на которой находиться запрещено. После этого солдат выстрелил ему в ногу.
По информации, пострадавшего мужчину зовут Михаил Макеев. Сейчас он находится в больнице в Ильиногорске.
- Вероятно, по данному факту командирование войсковой части будет вести разбирательство, - пояснил собеседник «КП НН».
В самой части и больнице на телефонные звонки пока не отвечают. «Комсомолка» выясняет подробности случившегося.