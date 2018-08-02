С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад

2 Авг. 18:11 2018-08-02T19:51:21+03:00

Екатерина Соколова мечтает о встрече со своим любимым, которого не видела больше 50 лет Фото: Личный архив героя публикации

Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.

Изменить размер текста: A A

«Леша, пожалуйста, откликнись! Очень бы хотела тебе сказать что-то важное, что не успела сказать, когда ты уехал в Горький», - с черно-белой фотографии, сделанной в 1955 году, смотрит симпатичная девушка 18 лет в светлом платье.

«Может, он увидит этот снимок и вспомнит», - думала Екатерина, размещая фотографию на сайте поиска. Больше полувека назад именно 22-летний Алеша запечатлел ее на простенький фотоаппарат во время очередного свидания.

Спустя четыре года влюбленным пришлось расстаться. Леша уехал в Горький на службу на неопределенный срок, а девушку выдали замуж за ненавистного соседа.

Сейчас Екатерине 81 год, и, как говорит женщина, не проходило ни дня, чтобы она не вспоминала Алексея и не надеялась его отыскать.

«Мне стыдно за любовь»

Историю любви, которую Екатерина Соколова пронесла через всю свою жизнь, «Комсомольской правде» рассказала внучка героини - Анна Шиллер. Анна живет в Австрии и редко видится с бабушкой.

- В какой-то момент ей стало так невыносимо больно, что она больше не смогла держать это в себе. Бабушке очень стыдно перед сыновьями и близкими за любовь, которую она питает к Алексею всю жизнь.

Катя Соколова и Алеша Андриянов родились и росли вместе в селе Русские Горенки Ульяновской области. Дружили с самого детства.

- Алеша жил со злой мачехой и воровал для себя и брата еду у соседей из погреба. Ему постоянно за это влетало, тем более мачеха не любила такого непоседу. Леша рос добрым мальчиком, - с улыбкой вспоминает Екатерина Александровна.

Катя взрослела, хорошела, и когда девушке исполнилось 16 лет, подростки почувствовали тягу друг к другу - так зародилась влюбленность.

Влюбленные гуляли теплыми летними ночами вдвоем, но чаще в компании с другими ребятами, пели песни под гармонь, не могли наглядеться друг на друга. Никто в селе не сомневался, что скоро молодые сыграют свадьбу и счастливо заживут.

«Ты все равно будешь моей»

Не напугала влюбленных и скорая разлука - повзрослевшему Алеше пришло время служить, а Катя готовилась к неопределенному ожиданию.

Воспользовавшись уходом жениха, к Кате начал свататься сосед Сашка, который давно положил глаз на красивую девушку, но не решался отбить невесту у задиристого Алеши Андриянова.

- Он подкарауливал меня у дома, у клуба. Говорил, что я все равно буду его, и он разными способами добьется этого. Я всегда его побаивалась, - поеживается от неприятных воспоминаний Екатерина Соколова.

Видя, что его чувства остаются без взаимности, мстительный Александр начал запугивать девушку и пускать слухи, что они вместе.

На этой фотографии Катю запечатлел сам АлешаФото: Личный архив героя публикации

Уставшая жить в страхе, Катя Соколова с нетерпением ждала своего любимого, чтобы он положил назойливым домогательствам конец.

От жениха не было и весточки, а по уши влюбленному в девушку Саше это было только на руку. Околачивающийся вокруг дочки сосед отталкивал чем-то и Катину маму - не шел с Алешкой ни в какое сравнение.

Тем временем злые языки поговаривали о новом женихе девушки. Первыми забили тревогу родственники Кати:

- Вот просидишь в девках всю жизнь и прождешь своего Алешеньку, а он и думать про тебя забыл! У него, чай, семья в Горьком уже своя.

Несостоявшаяся невеста страдала и таяла на глазах, а родные девушки уговаривали ее положить конец позорным слухам и выйти замуж за упорного Сашку.

Катя не выдержала натиска и сдалась. Свадьбу с ненавистным соседом уже состарившаяся Екатерина Соколова назвала своей первой ошибкой. Позднее женщина узнала, что ее подруга отправила Алеше письмо с сообщением, что Катю выдали замуж. Ответ так и не пришел.

«Бил за то, что люблю другого»

Замужество не принесло Кате счастья. Александр оказался очень агрессивным и начал распускать руки сразу после свадьбы. Девушка много плакала, но не жаловалась:

- Когда я узнала о беременности, то даже сомнений не возникло - сделаю аборт. Но произошла какая-то ошибка, и у меня родился сын, а потом и второй.

После рождения детей Александр стал вести себя еще хуже - у него открылись проблемы с психикой. Крепко подвыпивший муж часто избивал Катю и припоминал бывшего жениха, заставляя девушку страдать еще больше.

- Он знал, что я не люблю его, и избивал меня за это. После нескольких лет жизни с мужем-узурпатором даже свекровь пожалела меня и помогла бежать с детьми, - женщина старается не произносить имя своего обидчика.

В Русских Горенках Ульяновской области влюбленные провелиФото: Соцсети

Возвращение Алексея

Сломленная Катя с двумя детьми вернулась в родительский дом в родные Горенки. На тот момент ей было 26 лет.

- Кать, а ты знаешь, Лешка твой вернулся! – с порога огорошили девушку подружки.

После стольких лет Катя и плакала, и смеялась. В клуб, где, по слухам, находился Леша, не бежала - летела.

В клубе было много молодежи, но Алексей сразу увидел Катю. Девушка почувствовала себя снова 16-летней, как в то время, когда озорной Лешка наигрывал на гармони и смотрел на танцующую Катю. Семи лет разлуки как не бывало.

Как и прежде, влюбленные не могли друг на друга насмотреться. Бывшие жених и невеста стояли друг напротив друга и не могли сказать ни слова.

- Лешка первый начал говорить, но вокруг было много народу и плохо слышно. Он предложил выйти на улицу, чтобы побыть наедине. И я не знаю, что на меня нашло - мне стало стыдно перед Лешей, горько, больно. Стыдно, что я не дождалась, и страшно услышать, что у него есть семья в Горьком. Я стояла и плакала, не могла остановиться, - плачет Екатерина и сейчас, вспоминая встречу.

Леша попытался утешить девушку, но Катя убежала домой.

В эту ночь не спал весь дом. Катина мама не могла унять рыдающую дочь, а дети недоумевали, что так могло расстроить маму.

На следующий день Алексей обивал пороги жилища своей любимой с просьбой выслушать его.

- У меня были дети от другого. Я умирала со стыда и не знала, как показаться Алеше не глаза. В конце концов, он не выдержал, собрался и сказал, что уезжает в Горький. Я тогда не поверила. А он плакал и махал мне шапкой на прощание.

Это был последний раз, когда Катя и Алеша видели друг друга.

«Я должна сказать ему, что люблю»

После этого к одинокой красавице Екатерине время от времени сватались поклонники. Но девушка отшивала всех - кроме Алеши не могла ни на кого смотреть.

Уже будучи бабушкой, Екатерина Соколова переехала из Горенок в город Котово Волгоградской области, но переезд не помог ей забыть Алексея.

Сейчас женщине 81 год, и она не теряет надежды найти своего возлюбленного и признаться ему в чувствах. У женщины больное сердце, и родные Екатерины готовят ее к обследованию, но она живет только надеждой о скорой встрече:

- Понимаете, я должна сказать Алеше, что всю жизнь любила только его. Я должна найти его и извиниться за свои ошибки, которые стоили нам счастья. Может, еще не поздно? Вдруг он также ждет меня, как я жду его?

«Комсомольская правда» постарается найти Алексея Андриянова, его родственников или любую информацию о нем. Несмотря на то что ему сейчас должно быть около 85 лет и его вовсе может не быть в живых, надежда на встречу любимых все-таки есть…