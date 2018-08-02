2 Авг. 17:35 2018-08-02T19:06:57+03:00

В нижегородских магазинах появился лимонад "Вождь" со Сталиным на этикетке Фото: СОЦСЕТИ

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В нижегородских магазинах появился лимонад с неоднозначным названием – «Вождь» с портретом Иосифа Сталина во всю этикетку. При этом вкус генералиссимуса может быть разным: крем-сода, тархун или дюшес.В общем, все те, что так любили советские дети. А вот цена у него совсем не советская - 50 рублей за штуку.

Фотографию с необычной находкой выложил в социально сети один из жителей города. И тут же в комментариях начался спор: одни говорили, что лимонад «пить нельзя», а потом добавляли, что «тут уж дело не вкуса», другим же напротив, «Вождь» пришелся по вкусу.

Однако основная дискуссия ожидаемо разгорелась вокруг названия и портрета.

- Да, видела в Москве эти бутылки в продаже. Была в ужасе, - написала Наталия Панкова.

- Я бы подавился от такой гадости, - согласился Николай Макарсков.

- Просто боги маркетинга, - подтрунивал Женя Кулиничев.

- Я считаю, нельзя трогать имя вождя Сталина, - написал Григорий Романов.

- Не выстрелит. Вот если бы замутили водку «Ельцин», - предложил Николай Горбунов.

Один из комментаторов заверил, что в США уже давно продается лимонад со Сталиным под названием Stalinade.

Российского же «Вождя» выпускают в Московской области в городе Одинцово.