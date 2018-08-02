2 Авг. 15:01 2018-08-02T19:51:21+03:00

Еще двоих подростков ударило током на железной дороге в Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Они сейчас находятся в больнице

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Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с несчастным случаем на железной дороге 1 августа 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Двое несовершеннолетних парней получили травмы на станции в Правдинске. Они возвращались с озера под Балахной через ж/д пути.

- Играя, один из подростков закинул свой ботинок на линию электропередач железной дороги, где тот и застрял. Двое друзей, 15 и 17 лет, решили его достать. Они попытались забраться на опору линии электропередач, - рассказали в прокуратуре.

В итоге игры закончились плачевно. 17-летний молодой человек получил тяжелую травму 25% тела и упал с немалой высоты, а второй его страховал и поэтому отделался незначительными повреждениями.

Оба парня госпитализированы в больницу. Один из них находится в реанимационном отделении, второй - в травматологическом.

Сейчас Нижегородская транспортная прокуратура проверяет исполнение федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В итоге будет дана оценка действиям работников станции. Ведомство взяло расследование под свой контроль.

К сожалению, этот случай стал не первым за последнее время. 16 июля на железнодорожной станции «Починки» в Нижегородской области двое подростков 12 и 13 лет забрались на крышу поезда, где получили удары электрическим током. Их обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии. 13-летний мальчик получил незначительные травмы, ожогами повреждено 16% тела, а вотсостояние его товарища оценивалось как крайне тяжелое, ожогами повреждено 80% поверхности тела.