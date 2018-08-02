«Я сидела как под гипнозом»: пенсионерка пошла на бесплатную процедуру в клинику, а вышла с кредитом в 133 900 рублей

2 Авг. 14:39 2018-08-02T19:51:21+03:00

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Пенсионерам — скидка в 70%

68-летней Татьяне Маловой звонили из медицинского центра по снижению веса ООО «Новый завет» с 24 июля. Женщину с больным позвоночником долго обрабатывали на бесплатную процедуру и вот, 26 июля, когда прозвучал очередной звонок — жительница Дзержинска решилась доехать до Нижнего Новгорода и обследоваться. А почему нет? Обещали же — бесплатно. Тем более, фраза «пенсионерам положена государственная льгота 70 процентов по федеральной программе» звучала весьма убедительно.

- Мне внучка говорила — это все мошенничество и замануха, но я поверила сотрудникам центра и поехала.

«Вылечим позвоночник и печень за 240 000 рублей»

В медицинском центре на Короленко 20, сотрудница охая и ахая описала все удручающее положение организма женщины. Кроме плохого позвоночника, который «рушится на глазах», у Татьяны обнаружилась ужасная печень и избыточный вес. И это при том, что с ростом 156 см женщина весит 60 кг.

- Мне измерили талию, попросили встать на весы, взяли кровь из вены и поставили на бок какой-то отсос. Со мной очень много говорили, мне уже становилось плохо — голова пухла, потому что разговор продолжался три часа.

Стоит ли говорить, когда женщине принесли договор на сумму 240 000 рублей — она уже ничего не понимала.

«Давайте заберем льготу у умерших пациентов»

- Я осознавала, что здесь что-то не так. Потому что одна сотрудница говорила, что услуги стоят 380 тысяч рублей, другая — 240. Работники центра предложили помониторить по другим городам и найти пациентов-льготников, которые умерли и забрать льготу себе, чтобы сумма вышла меньше.

Спустя пять минут сотрудница нашла желаемое и с торжествующим видом хлопнула ладошкой по столу:

- Вам повезло! Льгота одобрена банком!

Сдала кровь за 5500 рублей

Уже дома женщина увидела, что подписала договор с кредитом под 27 процентов.

- Представляете, у меня брали кровь из вены и это встало в 5500 рублей! А первый взнос — 7200 рублей я должна буду внести не позднее 11 сентября.

Как только нижегородка осознала случившееся, то сразу обратилась к внучке Геле.

Ангелина Киселева поехала в клинику расторгнуть договор, но ее сначала не пустили без доверенности, заверенной нотариусом, а потом и вовсе сказали, что договор можно расторгнуть спустя семь дней.

- Мне не удалось добиться ни фамилии директора, ни информации, как связаться с ней. Только знаю, что Лариса Александровна. Когда расторгали договор, в нем значилась строчка — претензий и жалоб не имею. Мы отказались это подписывать и попросили перепечатать бумагу.

«Комсомольская правда» связалась с центром, но разговаривать с журналистом не стали — а попросили дать номер, на который, якобы, тут же перезвонит директор. Звонка, конечно, не последовало.

«Чтобы не смущал кредит под высокий процент — сделаем массаж»

Как оказалось, Татьяна Малова не единственный клиент, кто стал жертвой непонятных махинаций. Среди сплошь положительных отзывов на сайте центра «Комсомолка» наткнулась на похожую проблему у Елены Сауткиной. Женщину пригласили на обследование по медицинскому полису и обнаружили множество заболеваний и излишний вес.

- Затем началась психологическая обработка, что только у них возможно обрести красоту и здоровье и для этого всего-то нужно пустяк - заключить с ними договор на два года, при этом взять кредит под 24,9% годовых. Каждый месяц я должна буду платить по 5300 рублей при моей пенсии 12 500.

А чтобы проценты не пугали, сотрудники предложили их возвращать в виде десяти минут массажа. Елена не заметила, как подписала бумаги:

- Через минуту меня уложили на криопроцедуру и, не успев добраться до дома, мне звонит уже барышня, что я должна была пройти у них и ещё несколько процедур. Тут меня осенило, что я наделала. Они хотят быстро провести все процедуры, указанные в договоре, чтобы я могла его расторгнуть, лишь оплатив их все, а дальше в течение двух лет буду выплачивать кредит. Криокриопроцедура мне обошлась в 17500 рублей, хотя в в любом салоне её можно сделать за 3500. А сколько нервов и времени мне пришлось потратить, чтобы расторгнуть этот кабальный договор!

На настоящее время «Комсомольская правда» поинтересовалась у сотрудников правоохранительных органов, часто ли нижегородцы жалуются на медицинский центр ООО «Новый завет» и будет ли проведена проверка.

Компетентно

Татьяна Печинкина, юрисконсульт консультационного центра для потребителей Роспотребнадзора Нижегородской области:

Когда потребитель получать услуги, в первую очередь, нужно обратить внимание на сам офис и информацию на стендах. Например, в нашем случае, это медицинский центр, значит в холле или в офисе должны висеть лицензия и прейскурант на услуги. На официальной бумаге будет регистрационный индивидуальный номер организации, дата регистрации, сведения об органе, выдавшем лицензию; информация о документах, которые подтверждают наличие у организации действующей в настоящий момент лицензии. Если никаких документов вам не показывают — можно смело разворачиваться и уходить.

Если уже произошла такая ситуация — кредитный договор заключен, и потребитель понял, что совершил ошибку, то лучше не медлить и на следующий же день идти и расторгать его. На это есть 14 дней. Спустя две недели, по закону о защите прав потребителей, начинает начисляться процент на кредит и возникать расходы, которые потребителю придется гасить.

Заявление о расторжении нужно писать и в фирму, и в банк. За десять дней прошение рассмотрят и дадут ответ, а банк перечислит деньги обратно, в случае, если вы уже оплатили программу.

Заявление можно отправить почтой, и дата отправления будет считаться датой обращения. Если соглашение расторгли, а деньги не вернули, то нужно обращаться в суд.

Если вы попали в похожую ситуацию, то проконсультируйтесь со специалистом Роспотребнадзора по Нижегородской области по номеру 437-08-70