Любительский спорт вышел на новый уровень
До 2017 года в Нижегородской области ни разу не проходили масштабные фестивали, объединяющие сразу несколько популярных видов спорта, а также просто любителей активного образа жизни.
Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.
В прошлом году созданием фестиваля NN Open мы изменили данную тенденцию, и теперь в нашем регионе традиционно проводится большое спортивное мероприятие всероссийского масштаба. В этом году мы расширяем игровые дисциплины и привлекаем еще больше спортсменов к участию.
Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.
Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера. Мы даем тебе возможность раскрыть свой потенциал на самом высоком уровне! Воспользуйся этим шансом уже этим летом.
Регистрация уже началась, более подробная информация есть на сайте
и ВКонтакте.
Команда Фестиваля Nizhny Novgorod Open.
Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.