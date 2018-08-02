2018-08-02T15:16:33+03:00
Общество

Любительский спорт вышел на новый уровень

Это образ жизни, который делает тебя лучше каждый день
Эльвира ОСИПОВА
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Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.
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До 2017 года в Нижегородской области ни разу не проходили масштабные фестивали, объединяющие сразу несколько популярных видов спорта, а также просто любителей активного образа жизни.

Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.

Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.

В прошлом году созданием фестиваля NN Open мы изменили данную тенденцию, и теперь в нашем регионе традиционно проводится большое спортивное мероприятие всероссийского масштаба. В этом году мы расширяем игровые дисциплины и привлекаем еще больше спортсменов к участию.

Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.

Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.

Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера. Мы даем тебе возможность раскрыть свой потенциал на самом высоком уровне! Воспользуйся этим шансом уже этим летом.

Регистрация уже началась, более подробная информация есть на сайте

и ВКонтакте.

Команда Фестиваля Nizhny Novgorod Open.

Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.

Более 15 уникальных площадок, более тысячи участников и незабываемая атмосфера ждут вас на фестивале Nizhny Novgorod Open. Фото предоставлено организаторами фестиваля Nizhny Novgorod Open.

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