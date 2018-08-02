В Тоншаевском районе пьяный водитель легковушки устроил массовое ДТП: четверо пострадали

2 Авг. 12:31 2018-08-02T14:41:45+03:00

Двое из них сейчас находятся в больнице

Изменить размер текста: A A

В Тоншаевском районе Нижегородской области столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла по вине пьяного водителя легковушки. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

1 августа около 10 часов утра на девятом километре автодороги Тоншаево – Пижма – Буреполом – Шерстки мужчина за рулем «вазовского» автомобиля не справился с управлением, въехал в КамАЗ, потом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим отечественным автомобилем.

Виновник ДТП оказался пьян. В результате пострадали четыре человека: водители и пассажиры ВАЗов. Двое из них были доставлены в больницу с переломами, ушибами и ссадинами. Еще двое получили незначительные травмы, их на месте происшествия осмотрели врачи.

Напомним, 31 июля 2018 года в 13:00 на улице Родионова в Нижнем Новгороде около торгового центра «Фантастика» водитель «Газели» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и въехал в «Тойоту», а затем в «Хендай». По словам очевидцев аварии, удар был настолько сильный, что у «Газели» отлетела дверь, через которую пассажиры попадают в салон.

В результате пострадали четыре человека: водитель и пассажир «Газели», а также водитель и пассажир «Тойоты». Их всех госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами.