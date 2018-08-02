2018-08-02T12:47:11+03:00
Общество

Стало известно, когда вернут троллейбусы на площадь Минина и Пожарского

Сейчас там продолжается монтаж проводов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Стало известно, когда вернут троллейбусы на площадь Минина и Пожарского.Стало известно, когда вернут троллейбусы на площадь Минина и Пожарского.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

Сразу после окончания чемпионата мира по футболу, нижегородцы стали ждать обещанного возвращения общественного транспорта на площадь Минина и Пожарского. Как ни крути, а ездить кругами за три последних месяца горожанам изрядно поднадоело. Вернуть мгновенно все на круги своя было, конечно, невозможно, поэтому на все про все городские власти взяли себе срока до 1 августа.

- В связи с тем, что площадку фан-феста демонтировали практически на неделю раньше планируемого срока, было принято решение о восстановлении на площади Минина и Пожарского движения личного и общественного транспорта в прежнем объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в департаменте транспорта и связи городской администрации. - Исключение составил электротранспорт. Поскольку монтаж проводов идет по ночам, ориентировочный срок открытия движения троллейбусов перенесен на 6 августа.

Напомним, изменения в работе общественного транспорта вступили в силу еще 10 мая 2018 года в связи с началом подготовки к чемпионату мира по футболу. На время мундиаля целый ряд автобусов изменил маршрут, а путь следования троллейбусов № 9, 13, 17, 31 был сокращен до площади Свободы. Сама площадь Минина и Пожарского на три месяца превратилась в зону проведения фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста