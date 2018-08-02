Стало известно, когда вернут троллейбусы на площадь Минина и Пожарского

2 Авг. 11:09 2018-08-02T12:47:11+03:00

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Сразу после окончания чемпионата мира по футболу, нижегородцы стали ждать обещанного возвращения общественного транспорта на площадь Минина и Пожарского. Как ни крути, а ездить кругами за три последних месяца горожанам изрядно поднадоело. Вернуть мгновенно все на круги своя было, конечно, невозможно, поэтому на все про все городские власти взяли себе срока до 1 августа.

- В связи с тем, что площадку фан-феста демонтировали практически на неделю раньше планируемого срока, было принято решение о восстановлении на площади Минина и Пожарского движения личного и общественного транспорта в прежнем объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в департаменте транспорта и связи городской администрации. - Исключение составил электротранспорт. Поскольку монтаж проводов идет по ночам, ориентировочный срок открытия движения троллейбусов перенесен на 6 августа.

Напомним, изменения в работе общественного транспорта вступили в силу еще 10 мая 2018 года в связи с началом подготовки к чемпионату мира по футболу. На время мундиаля целый ряд автобусов изменил маршрут, а путь следования троллейбусов № 9, 13, 17, 31 был сокращен до площади Свободы. Сама площадь Минина и Пожарского на три месяца превратилась в зону проведения фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу.