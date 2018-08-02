Пешеходные переходы Нижнего Новгорода станут бело-желтыми

2 Авг. 10:32 2018-08-02T12:12:26+03:00

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В ночь с 31 июля на 1 августа администрацией Нижнего Новгорода был провел рейд по дорогам города и проверил, как идет работа по нанесению инновационной разметки на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Власти побывали на проспекте Бусыгина, улицах Переходникова, Львовской и Плотникова.

По словам заместителя главы города Александр Герасименко, в этом году, кроме обновленных магистралей, жители Автозавода получат и новую терморазметку, которая отражает свет лучше привычной и не исчезнет после зимы. По словам подрядчика, гарантия на разметку – один год.

В этом году терморазметка будет нанесена на 32 отремонтированных участках дорог Нижнего Новгорода общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Планируется, что работы закончатся в середине августа.

После этого выезда было принято решение перекрасить пешеходные переходы в бело-желтый цвет, чтобы их легче было увидеть. Такую задачу поставил мэр города Владимир Панов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Нижнем Новгороде началась замена и обновление светофорных объектов по программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году планируется заменить порядка 200 светофоров. Приоритетными являются дороги, где чаще всего происходят ДТП: проспект Гагарина, улица Бринского, проспект Октября, Южное шоссе, улица Коминтерна, Московское шоссе, улица Переходникова, проспект Героев, проспект Ленина, Казанское шоссе, улица Родионова.