В Нижнем Новгороде появился безлимитный проездной на неделю

2 Авг. 09:57 2018-08-02T11:05:52+03:00

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С 1 августа 2018 года в Нижнем Новгороде появились безлимитные проездные на семь дней на все виды транспорта. Об этом сообщается в постановлении на сайте горадминистрации.

Нижегородцы смогут приобрести такой проездной за 750 рублей. Помимо этого мэрия установила новые тарифы на электронные проездные билеты в метро. На четыре поездки он будет стоить 110 рублей, а на десять поездок – 260 рублей.

Напомним, с 1 января 2018 года в Нижнем Новгороде появились пять новых видов безлимитных проездных билетов. Они были добавлены к тарифному меню по просьбам нижегородцев.

Таким образом, теперь горожане, в зависимости от потребностей, могут выбирать следующие варианты проездных:

- безлимитный проездной на календарный месяц на автобус и метро;

- безлимитный проездной на календарный месяц на автобус, трамвай и троллейбус;

- безлимитный проездной на календарный месяц на метро, трамвай и троллейбус.

Стоимость каждого такого проездного составляет 2000 рублей, количество поездок по ним не ограничено.

Помимо этого, теперь можно будет купить проездные билеты, действующие только в троллейбусе или только в трамвае – их стоимость составит 1400 рублей.