В Нижнем Новгороде появился безлимитный проездной на неделю
С 1 августа 2018 года в Нижнем Новгороде появились безлимитные проездные на семь дней на все виды транспорта. Об этом сообщается в постановлении на сайте горадминистрации.
Нижегородцы смогут приобрести такой проездной за 750 рублей. Помимо этого мэрия установила новые тарифы на электронные проездные билеты в метро. На четыре поездки он будет стоить 110 рублей, а на десять поездок – 260 рублей.
Напомним, с 1 января 2018 года в Нижнем Новгороде появились пять новых видов безлимитных проездных билетов. Они были добавлены к тарифному меню по просьбам нижегородцев.
Таким образом, теперь горожане, в зависимости от потребностей, могут выбирать следующие варианты проездных:
- безлимитный проездной на календарный месяц на автобус и метро;
- безлимитный проездной на календарный месяц на автобус, трамвай и троллейбус;
- безлимитный проездной на календарный месяц на метро, трамвай и троллейбус.
Стоимость каждого такого проездного составляет 2000 рублей, количество поездок по ним не ограничено.
Помимо этого, теперь можно будет купить проездные билеты, действующие только в троллейбусе или только в трамвае – их стоимость составит 1400 рублей.