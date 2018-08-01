2018-08-02T16:02:45+03:00
Общество

«Въезд только автобусам!»: Мызинский мост закроют для автомобилей

Ограничения вступят в силу с 4 августа
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мызинский мост закроют для автомобилей.Мызинский мост закроют для автомобилей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

С самого начала ремонта Мызинского моста в Нижнем Новгороде власти заговорили о возможных ограничениях для личного транспорта – дескать, скоро по нему разрешат проезжать только автобусам. И вот теперь это решение принято официально.

- Ситуация на мосту продолжает оставаться сложной, образуются большие заторы, - напомнил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Жители рассказывают, что проезд по Мызинскому мосту может занимать до часа. Поэтому с субботы, 4 августа, движение по мосту будет ограничено для всех видов транспорта, кроме пассажирского и строительной техники, используемой для ремонта моста.

По словам мэра, это решение было принято по просьбе жителей, которые простаивают в пробках в общественном транспорте. Кстати, вся подготовительная работа с сотрудниками ГИБДД по этому вопросу уже проведена.

«Основные проблемы возникнут ближе к сентябрю» - Мызинский мост полностью закроют для автомобилей

00:00
00:00

- Как только будут выставлены дополнительные ограничительные знаки, сотрудники ГИБДД начнут контролировать выполнение новых требований, - пояснил Владимир Панов.

Между тем, специалисты центра организации дорожного движения рекомендуют автомобилистам уже сейчас продумывать для себя подходящие маршруты через Канавинский, Молитовский и метромост.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста