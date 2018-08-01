СК: Смерть журналиста Сергея Грачева не носит криминального характера

1 Авг. 12:38 2018-08-01T18:01:26+03:00

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Нижегородские следователи заявили, что смерть журналиста издательского дома «Аргументы и факты» Сергея Грачева не носит криминального характера. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Согласно информации, тело 38-летнего Грачева было обнаружено на территории Кстовского района Нижегородской области 31 июля 2018 года.

С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи продолжают проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Журналиста искали несколько дней. Информация о том, что он пропал без вести, появилась 27 июля. Он приехал в Нижний Новгород работать на кинофестивале «Горький fest». Последний раз Грачева видели выходящим из отеля Sheraton на Большой Покровской улице 21 июля. После этого мужчина на связь не выходил, никто его не видел.

К сожалению, это не первая гибель журналиста в столице Приволжья за последнее время. 23 июля стало известно об убийстве корреспондента ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Он пропал в ночь на 22 июля, когда возвращался с Рождественской улицы на Кудьминскую после дня рождения, но до дома так и не дошел. Установлено, что смерть наступила от полученной открытой черепно-мозговой травмы. Ему было 27 лет.