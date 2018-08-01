В новой дорожной яме не обнаружено ни одного хорвата: на улице Варварской снова обвалился асфальт

1 Авг. 11:52 2018-08-02T11:05:52+03:00

Дорожная яма упорно возникает в одном и том же месте — на пересечении улиц Володарского с Варварской Фото: Светлана СТРОКАН

Судя по размерам ямы, туда едва поместился бы хоть один болельщик

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Дорожная яма, но уже без хорватов, мистическим образом возникла на пересечении улицы Варварской с улицей Володарского. Яму не просто огородили, а поставили ограждение прямо на нее — хотя залезать туда уже некому да и места едва хватит только для одного болельщика.

На этот раз ограждение поставили прямо на яму — видимо, чтобы никому не пришло в голову залезть в нееФото: Светлана СТРОКАН

Чуть больше месяца назад здесь уже обваливался асфальт и у ямы запечатлели аргентинца, который снимал куртку. Хотел ли он измерить глубину провала или просто совпадение — его намерения так и остались загадкой для нижегородцев.

«Комсомольская правда» поинтересовалась у АО “Теплоэнерго», в какие сроки устранят дыру и что послужило причиной вторичному обвалу — ответа журналисты пока не получили.

Напомним, 21 июня верхняя часть города порадовала хорватских болельщиков не только достопримечательностями и красивыми видами, но и дорожным провалом на улице Варварской. Фанаты так вдохновились и заинтересовались ямой, что спустя минуты очевидцы уже фотографировали их хохочущими в ней.