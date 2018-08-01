1 Авг. 10:00 2018-08-02T11:30:55+03:00

«У меня дома растут 40-летние пальмы и мандарины» - ландшафный дизайнер о том, как в квартире создать рай Фото: Светлана СТРОКАН

Александр Моисеев рассказал, как ярко обустроить свое жилье и двор обыкновенной многоэтажки, на Радио «КП» 92,8 FM

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В топе запросов у Яндекса по теме «Что построить на даче» самое популярное – как разбить цветники и клумбы. На даче посадить цветочки – дело немудреное, а вот можно ли создать такую красоту в центре мегаполиса? Разбить цветистый оазис во дворе обычной многоэтажки, и даже вырастить пальму и мандариновые деревья у себя в квартире? Легко! Секретами поделился ландшафный дизайнер, биолог Александр Моисеев.

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