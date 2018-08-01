«Паломников меньше, чем в предыдущие годы» - в Дивеево отмечается день памяти Серафима Саровского

1 Авг. 10:00 2018-08-01T15:56:59+03:00

Но, несмотря на жару, желающих почтить память святого очень много

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Один из тех, чьё имя стало символом религиозного подвижничества, - преподобный Серафим Саровский, день почитания которого является одним из любимых православных праздников. По традиции, день памяти Серафима Саровского проходит в Серафимо-Дивеевском монастыре 1 августа. О праздничных мероприятиях, количестве паломников и качестве организации в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM рассказала корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Анастасия Назарова.

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