Дни памяти Серафима Саровского 1 августа 2018 года: Прямая онлайн-трансляция из Серафимо-Дивеевского монастыря.

1 Авг. 00:30 2018-08-01T15:23:22+03:00

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Дни памяти Серафима Саровского состоятся в Серафимо-Дивеевском монастыре 1 августа 2018 года. По данным Нижегородской митрополии, 31 июля туда прибыло более трех тысяч человек, из которых примерно две тысячи разместились в палаточном городке. Ожидается, что в день мероприятий Дивеево посетят около 15 тысяч паломников.

Ежегодно к приезду гостей готовят все необходимое: 75 палаток, питание, водоснабжение и другую инфраструктуру. Помогать паломникам будут три сотни волонтеров из регионов ПФО.

В палаточном городке будет развернуто восемь полевых кухонь, оборудованы столовые и медпункты, установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора. Будут работать розетки для зарядки мобильных телефонов, организован подвоз людей к местам проведения мероприятий.

«Паломников меньше, чем в предыдущие годы» - корреспондент «КП» о торжествах в Дивеево 00:00 00:00

В 9:00 на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Саровского Дивеевского монастыря начнется Божественная литургия.

«Комсомольская правда»-Нижний Новгород» будет вести прямую онлайн-трансляцию с торжеств Дни памяти Серафима Саровского.