Как происходит «развитие городской среды» в Нижнем Новгороде и малых городах региона?
В новом «майском указе» стоит цель – к 2024 году увеличить «долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%». Кто и как может и должен вовлекаться в этот процесс? Что имеется в виду под словосочетанием «развитие городской среды»? Как с этим «развитием» обстоит дело в Нижнем Новгороде и малых городах Нижегородской области? Об этом поговорили с председателем Федерации Общественных палат городов Нижегородской области, экспертом федерального штаба ОНФ Дмитрием Стерховым в программе «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«Районная власть решила убрать торговую точку, а жители сказали «нет», состоялся диалог. В этом и есть залог развития городской среды»