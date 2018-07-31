Единая система проездных начала действовать в некоторых нижегородских маршрутках
На семи частных маршрутах с 1 августа можно пользоваться пересадочными билетами 60 и 90 минут
Единая система проездных начала действовать в некоторых нижегородских маршруткахФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 1 августа воспользоваться бесплатной пересадкой теперь можно будет не только в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, но и на 98 автобусах, которые следуют по семи маршрутам: №14, 39, 63, 79, 89, 92 и 71. Обсудили новость с транспортным экспертом Александром Седовым на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Единая система проездных начала действовать в некоторых нижегородских маршрутках
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