Единая система проездных начала действовать в некоторых нижегородских маршрутках

31 Июль 10:00 2018-07-31T14:58:41+03:00

На семи частных маршрутах с 1 августа можно пользоваться пересадочными билетами 60 и 90 минут

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С 1 августа воспользоваться бесплатной пересадкой теперь можно будет не только в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, но и на 98 автобусах, которые следуют по семи маршрутам: №14, 39, 63, 79, 89, 92 и 71. Обсудили новость с транспортным экспертом Александром Седовым на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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