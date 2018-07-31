Раскрашивая старинные дома: «Том Соейр Фест» пройдет в Нижнем Новгороде
О фестивале восстановления исторической среды рассказала лидер общественного движения «СпасГрад» Анна Давыдова
«Том Соейр Фест» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 августа по 10 сентября. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
Уже три года в разных городах России проходит так называемый «Том Сойер Фест», цель которого – привлечь внимание людей к наследию прошлого. Это мероприятие с успехом прошло уже в 22 российских городах, и, наконец-то, добралось до Нижнего Новгорода! О том, кто и как может принять участие в этом ярком фестивале, рассказала со-организатор «Том Сойер Фест», лидер общественного движения «СпасГрад» Анна Давыдова.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Раскрашивая старинные дома: «Том Соейр Фест» пройдет в Нижнем Новгороде
00:00
00:00