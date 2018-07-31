Раскрашивая старинные дома: «Том Соейр Фест» пройдет в Нижнем Новгороде

31 Июль 10:00 2018-07-31T15:03:02+03:00

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Уже три года в разных городах России проходит так называемый «Том Сойер Фест», цель которого – привлечь внимание людей к наследию прошлого. Это мероприятие с успехом прошло уже в 22 российских городах, и, наконец-то, добралось до Нижнего Новгорода! О том, кто и как может принять участие в этом ярком фестивале, рассказала со-организатор «Том Сойер Фест», лидер общественного движения «СпасГрад» Анна Давыдова.

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