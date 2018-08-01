Яму на улице Варварской в Нижнем Новгороде отремонтировали

1 Авг. 19:20 2018-08-02T11:05:52+03:00

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Помните яму на пересечении улиц Варварской и Володарского, где фотографировались хорватские и аргентинские болельщики? Сегодня яма снова появилась… и исчезла. Словно, по взмаху волшебной палочки.

На этот раз яма была небольшой. И туда вряд ли бы поместилось больше одного хорвата. К тому же на ней стояло красное пластиковое ограждение.

Как давно образовалась эта яма, непонятно. Однако нижегородцы сразу же принялись шутить, что нужно снова звать хорватов, что дырку залатали. Но на этот раз футбольных болельщиков звать не пришлось. Стоило СМИ о ней написать, как к вечеру она исчезла.

Напомним, 21 июня верхняя часть города порадовала хорватских болельщиков не только достопримечательностями и красивыми видами, но и дорожным провалом на улице Варварской. Фанаты так вдохновились и заинтересовались ямой, что спустя минуты очевидцы уже фотографировали их хохочущими в ней.