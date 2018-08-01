2018-08-02T11:05:52+03:00
Общество

Возле больницы №5 в Нижнем Новгороде провалился асфальт

Огромную яму начали закидывать пластиковыми бутылками
Юлия ДАНЧЕНКО
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Возле больницы №5 в Нижнем Новгороде провалился асфальт. Фото: НРО ОНФВозле больницы №5 в Нижнем Новгороде провалился асфальт. Фото: НРО ОНФ
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Громадная яма в форме человеческого следа образовалась недалеко от больницы №5 по улице Нестерова. Великан, словно, один раз прыгнул на проезжей части между больницей и домом №35, после чего скрылся, оставив в недоумении местных жителей. Долгое время нижегородцы обходили яму стороной. Но потом, видимо, решив, что никто не будет ремонтировать дорогу, стали восстанавливать дорожное покрытие своими силами – забрасывая пластиковыми бутылками и другим мусором.

- Это яма очень глубокая, около метра в глубину, - рассказала эксперт группы «Общество и власть: прямой диалог» НРО ОНФ Ирина Николаева. – Причем находится она посередине проезжей части, и вечером, когда на улице темно, водитель может не увидеть ее и провалиться.

24 июля Общероссийский народный фронт (ОНФ)отправил письмо на имя мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, где рассказал об этой яме, а также приложил фотографии. Но ответ до сих пор не пришел.

На объезде дорог, который устроил ОНФ, присутствовал и представитель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. По его словам, за ремонт этой ямы администрация города ответственности не несет.

Возле больницы №5 в Нижнем Новгороде провалился асфальт. Фото: НРО ОНФ

Возле больницы №5 в Нижнем Новгороде провалился асфальт. Фото: НРО ОНФ

В ходе объезда представители Общероссийского народного фронта побывали на улице Березовской в Канавинском районе, недалеко от больницы №30. Там сняли слой асфальта с проезжей части, а также разломали тротуар.

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