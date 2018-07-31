2018-08-01T11:36:03+03:00
Происшествия

Пропавший 10 дней назад журналист Сергей Грачев найден мертвым

Подробности трагедии сейчас выясняются
Юлия ИСАЕВА
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Фото: aif.ruФото: aif.ru
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Пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста издания «Аргументы и факты» нашли мертвым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Подробностей трагедии нет.

- Пока «АиФ» не располагает официальным подтверждением или какими-либо подробностями произошедшего, - написано на сайте издательского дома.

Напомним, Сергей Грачев пропал без вести во время командировки в Нижнем Новгороде. Он приехал работать на кинофестивале «Горький fest». О том, что мужчина пропал, стало известно 27 июля.

Последний раз журналиста видели выходящим из отеля Sheraton на Большой Покровской улице 21 июля. После 38-летний Грачев на связь не выходил, никто его не видел. Телефон отключен.

К сожалению, это не первая гибель журналиста в столице Приволжья за последнее время. 23 июля стало известно о трагической гибели корреспондента ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Он пропал в ночь на 22 июля, когда возвращался с Рождественской улицы на Кудьминскую после дня рождения, но до дома так и не дошел. Установлено, что смерть наступила от полученной открытой черепно-мозговой травмы. Ему было 27 лет.

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