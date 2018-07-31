2018-08-01T11:36:03+03:00
Общество

Новая схема движения заработает на «Пролетарке»

Планируется, что это на треть снизит поток транспорта на проблемном участке
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Новая схема движения заработает на кольцевой развязке на «Пролетарке».Новая схема движения заработает на кольцевой развязке на «Пролетарке».Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Знаменитая круговая развязка в районе станции метро «Пролетарская» уже давно стала больным местом для жителей Ленинского района. Автомобилистам то и дело приходится простаивать тут в пробках, ругая дураков и дороги. Однако в скором времени городские власти обещают решить эту проблему.

- Уже в сентябре мы планируем запустить новую схему движения на этом участке трассы, - пообещал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов во время недавней встречи с жителями Ленинского района. – Это позволит снизить транспортную нагрузку примерно на 30%.

Впрочем, это лишь временные меры. Ранее власти говорили, что намерены кардинально изменить ситуацию с помощью новой дороги. Ее планируют построить от улицы Лесной до улицы Новикова-Прибоя с выходом к остановке общественного транспорта на улице Херсонской. Правда, одно «но» - на пути генплана тогда встали частные гаражи. Вопрос с их собственниками городские власти планируют решить в течение месяца.

- Изменить ситуацию, сохранив кольцевое движение на этом участке, невозможно, - считает Владимир Панов. - Новую дорогу можно построить в течение трех месяцев. Так что к концу года мы сможем решить эту проблему.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На встрече главы Нижнего Новгорода с жителями Ленинского района встал также вопрос строительства дублера проспекта Ленина. Правда, тут ничего утешительного власти сказать не смогли.

- Сейчас денег на строительство дороги-дублера от Молитовского до Мызинского моста в бюджете нет. И в ближайшей перспективе не будет, - сообщил Владимир Панов. – По предварительной оценке, ее строительство обойдется в 4 миллиарда рублей. Но этот проект является для нас приоритетным, и мы готовим документы по нему в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

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