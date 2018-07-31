2018-08-01T11:36:03+03:00
Общество

Нижегородская маршрутка Т-21 прекратила свою работу

За многочисленные нарушения городская администрация расторгла договор с перевозчиком
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородская маршрутка Т-21 прекратила свою работу. Фото: fotobus.mskНижегородская маршрутка Т-21 прекратила свою работу. Фото: fotobus.msk
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Нижегородская маршрутка Т-21, которая ходила от Карповской церкви до ЗКПД-4 перестала существовать. Об этом «Комсомольской правде – Нижний Новгород» сообщили в департаменте транспорта и связи городской администрации.

- По результатам мониторинга работы маршрута Т-21 были выявлены многочисленные нарушения. В адрес перевозчика направлялись уведомления о необходимости ознакомиться с актами выявленных нарушений и организовать работу по их устранению в соответствии с Договором. Направляемые уведомления были проигнорированы, нарушения устранены не были, - рассказали в департаменте.

В результате администрация Нижнего Новгорода с 26 июля расторгла договор с частным перевозчиком ООО «Автосфера». И теперь он не имеет права перевозить пассажиров.

Напомним, с 27 июля маршрутка № 89 продлила свой маршрут и теперь доезжает до микрорайона Новая стройка. Автобусы должны курсировать каждые 15 минут.

- Раньше до остановки полтора километра надо было идти, до поликлиники – два с половиной! А сейчас отлично: прямо из Новой стройки можно доехать до Чаадаева, а оттуда кто куда – в школу, на работу, в больницу, – рассказала жительница Ольга Миронова.

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