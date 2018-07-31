31 Июль 17:40 2018-08-01T05:54:16+03:00

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Детский сад №11 «Семицветик» Сормовского района стал одним из победителей всероссийского конкурса-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». Участниками конкурса были почти пять тысяч дошкольных учреждений со всей страны. Среди них выбирали 500 лучших детский садов. Сормовский «Семицветимк» стал единственным среди нижегородских учреждений, попавших в число лучших.

Нижегородский детский сад вошел в число лучших садиков России. Фото: детсад №11 "Семицветик"

- Когда мы узнали о конкурсе, решили просто поучаствовать, даже не ожидали, что можем победить, - рассказала заведующая детским садом Елена Овчарова, которая возглавляет его уже больше 13 лет. – И когда узнали, были удивлены. Ну и, конечно, мы очень рады!

В конкурсе учитывалась большая востребованность, эстетичность и оригинальность методических разработок, презентаций, фото и видеоматериалов по приобщению детей к общечеловеческим ценностям, развитию познавательных и творческих способностей, социально-личностных качеств, укреплению здоровья, а так же опыта работы по взаимодействию с семьей. Все материалы были выложены в интернете, после чего проходило открытое голосование, которое и определило победителей.

Нижегородский детский сад вошел в число лучших садиков России. Фото: детсад №11 "Семицветик"

Всем призерам были вручены дипломы и медали. Получили их в «Семицветике».

Сормовский детский сад действительно сильно отличается ото всех детских садов нашего города. Его территория просто утопает в цветах. Все рассажены в оригинальные клумбы и создают радостное настроение. Тут есть и своя мельница, и необычные дорожные знаки и даже футбольное вечнозеленое дерево. Кроме того, каждый год детский сад проводит фестиваль сказок «Семицветик», который организует руководство дошкольного учреждения.

Нижегородский детский сад вошел в число лучших садиков России. Фото: детсад №11 "Семицветик"

- Мы всегда знали, что ходим в самый лучший детский сад. Здесь любят детей, заботятся о них, в садике постоянно проходят какие-то мероприятия, и дети с удовольствие бегут по утрам к любимым воспитателям. Здесь даже кормят очень вкусно, - написала мама одного из воспитанников детского сада.