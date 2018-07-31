Нижегородский ландшафный дизайнер возвел перед многоквартирным домом на Медицинской райский уголок

31 Июль 17:40 2018-08-01T15:25:38+03:00

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- Сфотографируемся здесь и будем говорить, что фотография с юга, - уж больно нравится прохожим благоустроенный уголок с клумбами между домами 14Б и 16 на улице Медицинской.

Цветочный оазис в апреле посадил ландшафтный дизайнер Александр Моисеев. Не только любитель природы, но и биолог по образованию, выращивал сальвии и бархотки дома под лампой, а потом высадил маленькие саженцы на улицу с началом весны. Такие меры пришлось предпринять из-за того, что почва в этом месте неплодородна.

На клумбах цветут бальзамины, бархотки, петунии и сальвииФото: Светлана СТРОКАН

- На уход за цветами ежедневно трачу около двух с половиной часов, - говорит Александр и попутно поливает бальзамины и петунии зеленым чаем. – В него я добавил микроудобрения. Каждый день уходит около 12 десятилитровых бутылок на полив.

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Кроме цветов ландшафтный дизайнер придает форму кроне деревьев и кустарников — кронирует.

- Раньше здесь была поросль до четвертого этажа и тень. Я удалил все пилкой. Придал английскую форму сирени. Видите? Шаровидный клен — это форма наклоняющегося грибка, он как-будто приветствует прохожих в поклоне.

Фигурно подстриженные кустарники и деревья радуют глаз прохожих и соседейФото: Светлана СТРОКАН

Кронированием Александр занимается еженедельно и если бы нашел помощников, то занялся бы территорией перед домом — одному спилить деревья не под силу.

Кто-то с удовольствием фотографируется и благодарит нижегородского умельца, а кто-то и жалуется.

- Молодежь улыбается, ни плевков, ни окурков в палисаднике нет. Приятно на душе. А некоторые пожилые люди отправляли жалобы на меня и в прокуратуру, и участковому — дескать, уродую деревья. Разве можно это назвать уродством? – показывает Александр на аккуратно подстриженную жимолость.

В планах у дизайнера всерьез взяться за облагораживание деревьев и кустарников, но без помощи убрать деревья нереальноФото: Светлана СТРОКАН

Клумбы, конечно, никто не портит. Но завистники нередко забирают цветы с собой. В таких случаях Александр кричит с балкона, что подарит саженцы, только не портили бы клумбы.

С улицы виднеется балкон садовода — весь в зелени.

- Она искусственная — балкон плохо освещается, поэтому не лучшее место для живых цветов. У меня дома около 200 видов комнатных растений, хотите посмотреть? - отвечает на немой вопрос Александр.

Три мопса и улыбающаяся мама талантливого ландшафтного дизайнера встречают нас на пороге.

- Он чистюля. Знает все от и до про растения — одержим этим делом, - рассказала мама Александра.

Небольшая двухкомнатная квартира похожа на оранжерею. Здесь есть и комнатные растения, и даже пальмы.

В квартире Александра растут около 200 видов растенийФото: Светлана СТРОКАН

- Вот вы думаете, какая красота? А я каждый день по часу все это протираю и поливаю. А раз в месяц полдня уходит на перестановку.

И правда, растения выглядят свежо, на стеблях и листьях — ни пылинки.

Как оказалось, серебристые ели у завода «Гидромаш» тоже высажены Александром Моисеевым.

Благоустроенная придомовая территория дома на Карла Маркса тоже давно обращает на себя внимание нижегородцев. Пользователи пытаются разобраться в соцсетях — какого года постройка и как так вышло, что жильцы первого этажа имеют собственный отдельный вход.

Фото: Вячеслав Копьев. На палисадник у дома на Карла Маркса нижегородцы заглядываются давно

- Так это же немецкий проект, пяти-шестиэтажные с чудесным благоустройством, - разъясняет Евгения Кузнецова.

Фото: Вячеслав Копьев. Дома построены по немецкому проекту и жители первых этажей имеют отдельный вход

Дома 24, 30 и 40 на Карла Маркса построили по немецкому проекту в 1986-1987 годах. В зданиях расположены двух и четырехкомнатные квартиры с кухней и санузлом на каждом уровне и палисадником. Квартиры с палисадником есть и у домов 22 и 32 на Карла Маркса. Жилье предназначалось для людей с ограниченными возможностями.