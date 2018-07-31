Летучий корабль: в Нижнем Новгороде разработан уникальный проект огромного судна на воздушной подушке

31 Июль 15:00 2018-07-31T18:16:44+03:00

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Вы думаете летающие корабли – это фантастика? Оказывается, они уже давно стали реальностью. Есть они даже в Нижнем Новгороде. Сотрудники МЧС бороздят на них круглогодично, вылавливая незадачливых рыбаков. А в скором времени появится и огромный корабль, длина которого составит 25 метров, ширина – 12 метров, а в высоту без надстроек он будет возвышаться на 7 метров. По размерам он будет напоминать плавучий двухэтажный дом длинной почти как Канавинский мост в Нижнем Новгороде.

Мечтать не вредно

Компания «Инновационный межотраслевой инженерный центр» на выставке «Иннопром-2018» представила уникальный проект судна на воздушной подушке грузоподъемностью 25 тонн, аналогов которого в мире просто нет. Отдаленно напоминают его лишь военные корабли «Зубр» и «Мурена». Но у них совсем другие задачи.

- Судно на воздушной подушке зависает над замлей на расстоянии примерно в 10 миллиметров. Именно это позволяет нам утверждать, что корабль будет двигаться над любыми поверхностями, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» главный конструктор ООО НПК «ИМИЦ» Денис Пружевский. – Оно может идти по воде, над асфальтом, болотом, мелкой галькой, ему не страшны кусты, оно может преодолевать горки и другие неровности.

При этом в таких судах совсем нет тряски. Сотрудники ООО НПК «НМИЦ» проводили эксперимент: ставили полный стакан с водой на панель управления своего экспериментального катера и «давали по газам». В результате ни одной капли не было пролито. Да и звукоизоляция у них прекрасная. Звука моторов в кабине не слышно совсем.

В Нижнем Новгороде разработан уникальный проект огромного судна на воздушной подушке. Фото: ООО НПК "ИМИЦ"

Кроме того, судно на воздушной подушке, по словам разработчиков, выгоднее обычного корабля. Во-первых, ему не нужен порт, и он может «жить» в гараже. Во-вторых, такое судно менее прожорливо, а значит владельцы немало сэкономят на топливе.

Более того, на новом судне ООО НПК «ИМИЦ» собирается ставить газовые двигатели.

- Газ – это идеальное топливо, особенно в условиях Севера, где, как мы надеемся, он и будет использоваться, - считает Денис Пружевский. - Газ намного экологичнее дизельного топлива, у него почти нет выхлопа. Потом он в два – три раза дешевле дизельного. И к тому же дизель может оказаться некачественным, от чего двигатель тут же выйдет из строя.

Однажды такое случилось с экспериментальным катером на воздушной подушке. После чего судно зимой простояло на Волге больше двух суток – его просто не чем было вытащить. Пришлось в срочном порядке снаряжать второй катер на воздушной подушке, который предназначался для экспедиции. Только так удалось извлечь пострадавшее судно. А вот у тех, кто купит огромный корабль в 25 метров длиной, второго такого же корабля может и не оказаться.

Еще один плюс судна на воздушной подушке – он может перевозить грузы весом, равным своему собственному весу. В данном случае само судно будет весить 25 тонн и погрузить на него можно будет тоже 25 тонн. Обычный корабль может увезти максим 70 процентов от своего веса. И то это большая редкость.

Уникальным судном уже заинтересовались китайцы.

- Сейчас у нас идут переговоры, - заявил генеральный директор ООО НПК «ИМИЦ» Владимир Кузьмичев.

И как только договор будет подписан, нижегородские разработчики примутся за работу.

- В судостроении есть несколько этапов проектирования. Самый главный и основной – это эскизное проектирование. Это самое начало: подбираются габариты, основные технические характеристики, площади. Потом формируется дизайнерское видение самого проекта. И только потом переходят к этапу технического проекта. Это еще не чертежи, не конструкторская документация, но на этом этапе прорабатываются технические понятия, подбирается оборудование, учитываются условия эксплуатации. Мы сейчас находимся где-то на грани между эскизным и техническим проектом. Именно в этот момент в дело должен вступить конкретный заказчик, который назовет точные характеристики, какими должен обладать корабль, - объяснил Денис Пружевский.

По словам главного конструктора, ООО НПК «ИМИН» сможет сделать уникальное судно на воздушной подушке уже через 1,5 – 2 года.

Начало положено

А началось все с переговоров на отвлеченную тему, где прозвучала идея о том, что неплохо было бы иметь транспорт, который сможет доставлять нефтяные и газовые трубы на большие расстояния.

- Сейчас все перевозки идут окольными путями через Северный морской путь, потом колесными транспортом доставляют, когда нет возможности, перевозят самолетами и вертолетами. Все очень дорого и сложно, - говорит Денис Пружевский.

Нижегородцы поразмыслили, после чего появился проект уникального корабля. Кстати, названия у него так и нет.

- Это огромная платформа, которая будет вбирать в себя все самое лучшее, что мы придумали за многие годы, - заверил Денис Пружевский. – Конечно, нужно будет провести еще не сколько опытов. Для этого, я думаю, что мы сначала соберем судно в половину меньше, испытаем его в экстремальных условиях, проверим все. И только потом будем собирать полномасштабный корабль.

Судно на воздушной подушке с легкостью преодолевает ледяные глыбы. Фото: ООО НПК "ИМИЦ"

Судами ООО НПК «ИМИЦ» сегодня пользуются сотрудники МЧС Нижегородской области, также нижегородские корабли уже почти десять лет охраняют северную границу России. Кроме того, они несколько лет перевозили людей на переправе Ярославль – Тутаев, а сейчас на таких корабликах можно прокатится в Самаре, Салехарде и Ханты-Мансийске. Даже китайцы сначала заинтересовались именно пассажирскими судами на воздушной подушке, которые рассчитаны на 20 и 55 мест.

- Суда на воздушной подушке очень перспективны для освоения труднодоступных территорий и замены вертолетных перевозок на Крайнем Севере, в Сибири,- уверен генеральный директор ООО НПК «ИМИЦ» Владимир Кузьмичев. – Будут востребованы они и как паромные переправы, особенно в тех регионах, где мало мостов и дорог. Их можно использовать круглогодично не зависимо от погодных условий. Кроме того, им не нужны береговые сооружения, порты. В результате получается, что затраты на содержание и инфраструктуру минимальны.