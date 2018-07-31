2018-07-31T16:50:42+03:00
Общество

Что делать, если заблудились в лесу: Советы нижегородцам

Эксперт рассказал, как избежать трагедии и что взять с собой
Юлия ИСАЕВА
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Что делать, если заблудились в лесуЧто делать, если заблудились в лесуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Летом леса переполнены ягодами и грибами. Нижегородцы вооружаются корзинками и идут на поиски «сокровищ». Однако не стоит забывать, что случаются и форс-мажоры. Каждый из нас, не дай Бог, может заблудиться в лесу. И многие не знаю, как нужно действовать при таких обстоятельствах.

Координатор нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин рассказал «Комсомолке», что делать, если заблудился в лесу и главное – как этого избежать.

Первое, на что обратил внимание эксперт, - еще до отъезда необходимо, прежде всего, рассказать друзьям и родственникам, куда именно вы направляетесь (назвать ориентиры) и когда вернетесь.

- Это потом сильно облегчит ваши поиски в будущем. Более того, важно самому посмотреть карту, изучить тот район, куда вы собираетесь выезжать – с какой стороны река, болото, железная дорога, - пояснил Шухрин.

Когда вы направляетесь в лес, даже на один-два часа, всегда нужно брать с собой определенный набор вещей, которые могут спасти вам жизнь в случае опасности. В этот набор входят:

• Заряженный телефон в герметичной упаковке

• Источник огня тоже в герметичной упаковке

• Вода и немного еды

• Защита от комаров и клещей

• Нож

• Защита от воды (дождевик или кусок пленки)

• Экстренные лекарства (от давления, боли)

• Фонарик

Также необходим свисток.

- Если вдруг вы заблудились, обычно через час-два голос садится, и кричать о помощи уже не получается. Можно стучать палкой по дереву, но надо понимать, что первые двое суток вас будут искать по голосу. Для того, чтобы вы могли откликнуться, и нужен свисток, - рассказал Шухрин

По его словам, самым главным атрибутом является яркая одежда. Если вы надели камуфляж, то автоматически подвергли себя смертельной опасности.

Ситуации в лесу бывают разные. Если у вас с собой есть телефон, то нужно сразу позвонить близким. Даже если нет связи – набрать «112» почти всегда можно.

- Важный момент: лучше оставаться на том месте, где есть связь. Есть гарантия, что вас найдут, и связь не пропадет, вы будете на связи. НО! Надо разговаривать только с одним человеком, а не звонить всем подряд, - рекомендует координатор ПСО «Волонтер».

Если у вас нет с собой телефона (или он сел), то можно либо ждать помощь, либо двигаться в каком-либо направлении.

- Если никто не знает, что вы заблудились, то лучше, конечно, движение. Надо куда-то выходить. Главное – не ходить кругами. Во время движения нужно искать линейные ориентиры – провода, тропинки, реки. Можно заламывать ветки, оставлять знаки, чтобы понимать, что вы не кружите. Во время движения нужно пить воду, иначе потеряете силы, - посоветовал Шухрин.

Однако если у вас есть проблемы со здоровьем, то нужно ждать помощи. Лучше на открытом месте – перекресток, поле, полянка. Чтобы сверху видно было, необходимо сделать знаки: начертить что-то на земле, положить рядом яркие вещи.

Одновременно с этим Шухрин обозначил, что главный враг человека в такой ситуации – это паника.

- Человек боится, и нужно уметь с этим справляться. Все зависит только от вашего спокойствия, от вашей собранности. В общем, от вас, - подытожил он.

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